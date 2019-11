Startuje budowa nowej inwestycji na Przedmieściu Oławskim. Przeczytaj!

– Nowa Manufaktura to ważna inwestycja dla Wrocławia pod względem urbanistycznym. Kiedyś miasto planowało w tym miejscu nowy plac miejski. Teraz nasz budynek domknie ten ośmiokątny plac – mówi Artur Szczepaniak, projektant główny z pracowni AP Szczepaniak.

Nowa Manufaktura to budynek mieszkalny na ponad 300 mieszkań wraz z lokalami usługowymi, który powstanie u zbiegu ulic Kościuszki i Pułaskiego. Składa się z trzech odrębnych części: A, B i C. Całość wypełni dotychczasową lukę w zabudowie, co było głównym założeniem projektu.Po przeciwległych stronach od lat stoją budynki wielorodzinne i usługowe. Tylko jeden narożnik znajdujący się na skrzyżowaniu nie został dotychczas zagospodarowany.Części A i B inwestycji zostały dostosowane do istniejących kamienic i są dokończeniem pierzei ulic Kościuszki i Pułaskiego. Narożnik został podwyższony jako reprezentacyjny. Od strony placu części A i B zostały obniżone poprzez charakterystyczne wycięcia. – Rozcięcie w formie bramy zasugeruje, że w głębi jest ciąg dalszy i niejako zaprosi do drugiej części budynku – wyjaśnia architekt.Cegła na elewacji to nie tylko odniesienie do zabudowy placu, ale także do obiektów w kwartale ulic. Wewnętrzne skrzydło Nowej Manufaktury (część C) sąsiaduje z ceglaną Nową Papiernią.Pod wszystkimi skrzydłami Nowej Manufaktury znajdzie się garaż podziemny na 251 miejsc postojowych. Lokale usługowe zaprojektowano od strony placu w części A i B. Pierwsze prace na terenie inwestycji mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku. Inwestorem jest IMS Budownictwo z Krakowa.