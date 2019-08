Wrocław. Ci politycy będą walczyć o nasze głosy w jesiennych wyborach. Zobacz

To już pewne, do urn wyborczych pójdziemy w niedzielę 13 października. Wybierać będziemy 460 posłów i 100 senatorów. By wystartować, poszczególne ugrupowania czy koalicje muszą do 24 sierpnia powiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetów wyborczych, a do 3 września zarejestrować kandydatów na senatorów i listy kandydatów na posłów. Póki co, tylko Prawo i Sprawiedliwość ma gotowe listy kandydatów, choć na razie ich do końca nie ujawniło.

Koalicja Obywatelska jest nieco dalej w lesie, w jej szeregach jeszcze do 17 sierpnia potrwają targi o miejsca na listach pomiędzy Platformą Obywatelską, Nowoczesną, Inicjatywą Polską i Zielonymi. Choć czołowych kandydatów już znamy.

Blok lewicowy wciąż jeszcze nie wypracował do końca nawet „jedynek” na listach kandydatów, ale jak zapewnili nas działacze tworzących go ugrupowań, nastąpi to najpóźniej do końca tego tygodnia. Wiadomo już za to, że partie lewicowe pójdą do jesiennych wyborów jako Komitet Wyborczy Lewica, przy czym podstawą organizacyjną będzie SLD. Sojusz Lewicy Demokratycznej musiał zmienić statut i zwrócić się do sądu o zmiany w ewidencji partii politycznych tak, aby miejsce obecnie obowiązującego oficjalnego skrótu nazwy ugrupowania SLD - zastąpiło słowo "Lewica".