Wrocław. Chcesz zobaczyć dawną zajezdnię przy ul. Legnickiej? W niedzielę to będzie możliwe

Zajezdnia jest teraz miejscem, gdzie zgromadzone są zabytkowe pojazdy wrocławskiej komunikacji. Na "Fotowieczór na Zajezdni Popowice" zaprasza Klub Sympatyków Transportu Miejskiego we współpracy z Wydziałem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W niedzielę 11 sierpnia 2019 r. w godzinach wieczornych dla miłośników zabytków techniki i fotografii zostaną udostępnione wybrane pomieszczenia dawnej zajezdni tramwajowej „Popowice” przy ul. Legnickiej we Wrocławiu. Klub Sympatyków Transportu Miejskiego udostępni halę, na której regularnie stacjonują jego sprawne zabytkowe pojazdy – tramwaje wyprodukowane przez zakłady Konstal z Chorzowa i autobusy marki Jelcz i Ikarus.

Będzie można też wejść do niegdysiejszej kuźni, gdzie poza dawnym sprzętem zgromadzono obecnie zabytkowe wagony czekające na restaurację, przede wszystkim wagony Konstal N i Linke-Hofmann Standard. W miejscach udostępnionych będą do dyspozycji członkowie Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, którzy chętnie odpowiedzą na pytania o to, jak dawniej funkcjonowała zajezdnia czy jak utrzymuje się i prowadzi zabytkowe pojazdy. Na terenie zajezdni będzie można zobaczyć nie tylko pojazdy, ale też unikalne wnętrza.