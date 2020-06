Wrocław. Chcesz załatwić sprawę w wydziale komunikacji? Poczekasz kilka godzin...

- Kolejki jak za czasów PRL, nie ma gdzie usiąść czy schować się przed słońcem - informował o ósmej rano nasz Czytelnik, który po przyjeździe rano do starostwa musiał się ustawić w długim ogonku przed urzędem.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, terminy zostały odroczone. Jednak od momentu, kiedy część obostrzeń zniesiono, do okienek ruszyło sporo osób, które nie mogły tego zrobić w ubiegłych miesiącach.

Przypomnijmy, że od początku tego roku w Polsce jest obowiązek rejestracji auta kupionego w krajach UE, a także zgłaszania faktu sprzedaży lub nabycia pojazdu w terminie 30 dni, a za niedopełnienie tych powinności grozi kara od 200 zł do 1000 zł.

Ze względu na bezpieczeństwo, petenci nie są wpuszczani do budynku, na swoją kolejkę muszą czekać przed nim. Są podzieleni na 3 ogonki w zależności od tego, jaką sprawę chcą załatwić. Jeśli osoba z tej samej kolejki wyjdzie z urzędu, wówczas wpuszczana jest kolejna. Wcześniej jednak petentom bada się temperaturę. Z tego powodu wszystko też przebiega wolniej, niż zwykle.

- Przed ogłoszeniem epidemii obsługiwanych było ok. 10 tys. klientów miesięcznie. Zaistniała sytuacja z wirusem COVID-19 spowodowała konieczność wprowadzenia ograniczeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego, w funkcjonowaniu wydziału, chociażby pod względem obecności w wydziale w jednym czasie maksymalnie 6-7 klientów - wyjaśnia Kamil Kasina, zastępca dyrektora wydziału komunikacji, Starostwo Powiatowe we Wrocławiu.

Z miesiąca na miesiąc liczba petentów wydziału komunikacji się zwiększa z powodu tego, że po prostu w powiecie wrocławskim przybywa cały czas mieszkańców, a co za tym idzie, także samochodów. Szacuje się, że większość gospodarstw domowych posiada więcej, niż jedno auto.

Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego, zapewnił, że osoby oczekujące w kolejkach mają dostęp do toalety. Nieopodal stoją też ławki. Każdego dnia w dwóch gminach (rotacyjnie) skorzystać można także z usług mobilnego punktu komunikacji, gdzie chętni załatwią wszystkie sprawy. Urzędnicy szacują, że w ten sposób codziennie obsługiwanych jest około 80 osób. Są też inne plany na to, jak rozładować kolejki do wydziału komunikacji.

- W najbliższym czasie planujemy otwarcie czterech zamiejscowych punktów komunikacji w okolicznych gminach: Długołęka, Siechnice, Kobierzyce i Kąty Wrocławskie. Być może uda się to zrobić już od lipca. Termin jest uzależniony od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W wyznaczonym pomieszczeniu w urzędach gminy nasz pracownik będzie 5 dni w tygodniu obsługiwał osoby chcące np. zarejestrować samochód lub zgłosić jego sprzedaż - mówi Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego.