Tragedia na wsi na Dolnym Śląsku. Koń został zagryziony przez watahę wilków. Ostrzeżenie dla mieszkańców Alina Gierak Jakub Mielcarz

Do zagryzienia doszło w środę, 17 stycznia, we wsi Komarno Górne (powiat jeleniogórski). Koń został zagryziony przez watahę wilków. Wójt wydał ostrzeżenie dla wszystkich mieszkańców i turystów, aby nie wchodzić do lasu, stale zachowywać czujność i nie trzymać zwierząt na zewnątrz.