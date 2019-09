Wrocław. Budynki na filmowej ul. Mierniczej będą wyremontowane

Kamienice przy Mierniczej będą wyremontowane. Przeczytaj szczegóły!

Prace obejmą wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją oraz przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego z koniecznymi instalacjami. Oprócz tego odświeżone zostaną elewacje. Chodzi przede wszystkim o naprawę i wzmocnienie spękanych ścian, stolarkę okienną, odtworzenie gzymsów oraz ozdobnych detali architektonicznych, a także wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian. Parter kamienic zostanie dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych. Przebudowane będą także zewnętrzne schody. Filmowe ruiny - To jest wszystko ruina, tu się wszystko sypie. Remont miał tu być 2005 - 2010. Dzięki Bogu mamy 2019 - mówi jeden z mieszkańców kamienicy przy ulicy Mierniczej. - Dla mnie remont kapitalny oznacza wyprowadzenie lokatorów, robi się od dołu do góry. Jak oni sobie wyobrażają przeprowadzać remont z lokatorami? Żona pracuje, ja tak samo, nas od rana do nocy nie ma. Mam specjalnie zwalniać się z pracy? Nie wyobrażam sobie tego.

- To nie będzie remont, zrobią fasadę, klatkę schodową i to wszystko. I jeszcze podniosą czynsz, bo wprowadzą nareszcie centralne ogrzewanie - dodaje jego żona. - Gdyby to miał być remont, to powinni wyprowadzić lokatorów, mieszkania podzielić itp. W przypadku budynku przy ul. Mierniczej 24 elewacja ma być docieplona i wzmocniona tak, by można było zdemontować drewnianą konstrukcję, która dotąd służyła właśnie za wzmocnienie. W niektórych lokalach zostaną wydzielone łazienki i WC. W jednej z kamienic łazienkę u siebie mają właściciele tylko dwóch mieszkań. - U góry jest tak, że łazienka jest na klatce schodowej. Łazienkę mamy tylko my i sąsiedzi obok. Legalnie, bo tak żeśmy sobie przystosowali - dodaje żona jednego z mieszkańców kamienicy na Mierniczej. Miasto nic nie robi dla ludzi.

Są pewne obawy. W jednej z kamienic wciąż jest plac budowy Lokatorzy kamienic, które mają być remontowane, mają obawy przed pracami, które dopiero mają się rozpocząć. To dlatego, że w jednym z budynków na Mierniczej remont trwa już od półtora roku.

- Budowa trwa prawie od półtora roku. Nic nie robią, jedno kończą, potem zaczynają od nowa. Proszę spojrzeć, jak to wygląda: gorzej niż przed remontem. Firma-kogucik, wsiąkł i uciekł. Jeśli mają rozpocząć prace w innych budynkach, to lepiej niech wybiorą inną firmę - mówi mieszkanka budynku przy ul. Mierniczej 15. Nie chce się przedstawiać, bo w jej kamienicy wciąż trwają prace. Kiedy weszliśmy do tego budynku, robotnicy prowadzący tam prace byli wyraźnie niezadowoleni. Nie chcieli, by robić zdjęcia. W budynku przy ul. Mierniczej 18 dodatkowo wyremontowane zostaną balkony. Tam sytuacja na klatce wygląda naprawdę źle. Powybijane szyby, niedomykające się okna to tylko niektóre z rzeczy, które wymagają remontu.

- Fakt, na Mierniczej 15 remont trwa już od półtora roku, ale być może dlatego, że oni mają trzy razy większy budynek od naszego. Zobaczymy, jak tu będzie szło. Zależy też, jaką firmę wybiorą. Tu, na Mierniczej 18, remont jest bardzo potrzebny. Nic u nas nie zostało zrobione przez co najmniej sześćdziesiąt lat. To wszystko, co widać, to tylko nasza robota, mieszkańców. Administracja nawet nie tknie palcem w tym budynku - mówi Mirosław Łojewski, mieszkaniec budynku przy ul. Mierniczej 18. Miernicza jest dziś nazywana najbardziej filmową ulicą Wrocławia. Swój film ("Most szpiegów") kręcił tu nawet Steven Spielberg. - Nie chcę takiej ulicy. Chciałbym, żeby te budynki wyglądały tak jak siedemnastka (Miernicza 17). Żeby tu miło było wchodzić. Tu o tej porze nawet jest ładnie. Ale wystarczy przyjść zimą i ogarnia przerażenie - dodaje jeden z mieszkańców kamienicy.

Remont rozpocznie się najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na przeprowadzenie prac.