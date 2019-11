Rozmowa z dr. Leszkiem Cybulskim z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

Wciąż maleje liczba ludności, to stały proces od początku lat 90. Ale ubytek rzeczywisty jest mniejszy niż wynikałoby to z ujemnego przyrostu naturalnego.Mamy dodatnie saldo migracji, czyli więcej osób się u nas osiedla, niż stąd wyjeżdża. W 2018 roku bilans ten wyniósł dla nas na plus 3200 osób jeżeli chodzi o migrację krajową. Najwięcej osiedliło się u nas osób z Wielkopolski i woj. opolskiego (po 1400) oraz śląskiego (1300). Mieliśmy też dodatni bilans, jeżeli chodzi o zagranicę. 1077 osób wyjechało, głównie do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii i Irlandii, a przyjechało 1589. Przybyło nam więc z zagranicy ponad pół tysiąca osób - głównie z Ukrainy. Cały czas mówimy o pobycie stałym, nie licząc migracji czasowej. A ona jest olbrzymia, lecz tych danych nie mamy.Według stanu na koniec czerwca - 2 899 986 osób. To o 17 tysięcy mniej niż w 2010 roku. Z tego na wsi mieszka 914,1 tys., a w miastach 1,986,9 mln. Jesteśmy drugim, po woj. śląskim, najbardziej zurbanizowanym województwem w Polsce Ale sytuacja się zmienia - rośnie liczba mieszkańców wsi a maleje miast.Statystycznie rzecz ujmując, tak. W I dekadzie XXI wieku odsetek ludności miejskiej sięgał ponad 70 proc. - teraz 68,5 proc. W tej dekadzie liczba ludności wiejskiej przyrosła w naszym województwie o 37,3 tys., a miejskiej zmalała o 53,5 tys. osób. To wynika z tego, że następuje „rozlewanie się” miast, suburba-nizacja. Czyli przenoszenie się mieszkańców miast w bliskie ich sąsiedztwo, które formalnie jest terenem wiejskim. To zjawisko znane np. z Bielan Wrocławskich czy Długołęki, gdzie wrocławianie często budują domy, kupują mieszkania. Z tego powodu zmieniono granice np. Opola czy Rzeszowa. Ale Wrocławia nie i pozostaje on w takiej „statystycznej” sytuacji jak np. Paryż, który formalnie liczy 2,8 mln mieszkańców, bo jego teren administracyjny ogranicza się do ścisłego centrum. Tymczasem to 9-milionowa metropolia.Jednak trendy wzrostowe są mocniejsze. Liczba mieszkańców rosła najpierw do roku 1991, gdy osiągnęła 643,6 tys. Potem malała do roku 2010 - 630,7 tys., a ostatnio znów rośnie i w połowie tego roku osiągnęła 641 607 osób. Można oczekiwać, że na koniec 2020 roku Wrocław osiągnie rekordowy powojenny stan ludności, czyli przekroczy liczbę mieszkańców z 1991 roku.Tam liczba ludności spada. Legnica przestała być ośrodkiem 100-tysięcznym. Najwięcej liczyła w 1998 roku - 108 tys. mieszkańców. Teraz ma 99,5 tys. Wałbrzych w szczytowym okresie miał 145 tys. - teraz 111,9 tys. Jelenia Góra w 1998 roku liczyła 94 tys. mieszkańców, a w połowie tego roku 79,2 tys. To są statystyki dotyczące stałych mieszkańców.Rzeczywiście, w dużych miastach zawsze mieszka i przebywa więcej mieszkańców niż to wynika z meldunków. Jednak mamy na Dolnym Śląsku do czynienia ze starzeniem się ludności i są tego konsekwencje. Jest więcej zgonów, mniej urodzeń. W efekcie przyrost naturalny na koniec 2018 roku był u nas ujemny: -1,8 promila. W tym roku to zjawisko się pogłębia - w I półroczu było: -2,5 promila. Z tego powodu w 2018 roku ubyło 5200 osób. Najgorsza sytuacja jest w Jeleniej Górze i Wałbrzychu, gdzie średnia wieku jest najwyższa. Do zilustrowania tego zjawiska dobrze nadaje się wyliczenie mediany, czyli wieku tzw. środkowego mieszkańca. Na koniec 2018 roku w województwie liczył on sobie 41,6 roku. Natomiast w Jeleniej Górze 45,6, a w Wałbrzychu 44,9 roku. Najmłodszą ludność ma powiat wrocławski (ziemski), gdzie mediana wynosi 38,1. Wg prognozy, w roku 2040 Jelenia Góra będzie liczyła 54 tys. mieszkańców. Najliczniejszym rocznikiem są 36-latkowie, a w 2040 roku będą 57-latkowie. Nie jest to prawidłowa struktura społeczna, gdyż powinna być to piramida - młodsze roczniki powinny być liczniejsze niż starsze. Co więcej, obserwujemy obniżenie się wskaźnika tzw. przeciętnego dalszego trwania życia noworodka. Noworodek płci męskiej urodzony na Dolnym Śląsku w 2918 roku ma szanse przeżyć 73,2 roku, a żeński - 81,3. Czyli - po raz pierwszy w historii - krócej niż np. w 2016 roku - 73,5 i 81,4 roku.To temat dla specjalistów m.in. związanych z opieką zdrowotną, socjologów badających styl życia , rosnące spożycie alkoholu itd. Przy czym trzeba zastrzec, że skróceniu uległ ten okres dla noworodków, natomiast dla osób w starszym wieku, dla 60+ przestał się wydłużać. Wskaźnik oblicza się bowiem wg danych o zgonach dla każdego rocznika, a ostatnio on się obniżył, gdyż umiera więcej osób w młodszym wieku. Dziś odchodzący w wieku 65 lat na emeryturę Dolnoślązak ma szansę przeżyć jeszcze 15,7 roku, a Dolnoślązaczka odchodząca na emeryturę w wieku 60 lat - 24,1 roku.Liczba zgonów waha się, ale tendencja od roku 2011 jest zwyżkowa. Wtedy zmarło 29,4 tys. osób - w 2018 roku - 33 tysiące.Liczba urodzeń żywych wzrosła z 27,7 tys. w 2011 roku do 28,4 tys. w 2017 roku, lecz w ub. roku spadła do 27,8 tys. noworodków. Tymczasem, aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny, na kobietę powinno przypadać 2,1 dziecka. A wskaźnik dzietności wynosi u nas 1,367 (w 2018 roku). Po roku 2015, gdy wynosił 1,268, była tendencja wzrostowa. Ale w 2018 poziom ustabilizował się na roku poprzednim. Czyli 1000 kobiet powinno rodzić łącznie 2100 dzieci, a rodzi 1367. A więc brak 733 dzieci, by mówić o rozwoju demograficznym. Chwilowy wzrost tego wskaźnika (lata 2015-2017) można wiązać z rządowym programem 500+, natomiast zahamowanie w 2018 może oznaczać, że ten wzrost dzietności miał charakter przejściowy - pewna część kobiet przyspieszyła decyzje o swoim macierzyństwie. Jednak obiektywna ocena będzie możliwa dopiero po latach.Zaskakujący jest wzrost śmiertelności i skrócenie tzw. średniego dalszego trwania życia, co dotyczy całego kraju. Tymczasem w Europie czy Japonii, gdzie ludzie żyją dłużej, potrafią jeszcze okres życia wydłużać. Nam daleko do ich wskaźników. Pytanie, czy ta wysoka śmiertelność i skracanie okresu życia będzie miało tylko charakter przejściowy (obserwujemy to w latach 2017-2018) czy też stały.