Wrocław bez prądu. Tu dzisiaj (5.01.) nie będzie energii elektrycznej

2022-01-05

godz. 07:00-16:00

Wrocław Krzyki: Jaspisowa.

2022-01-05

godz. 07:00-16:00

Wrocław Śródmieście: Cybulskiego od 1 do 5 i od 2 do 12, Strażnicza od 1 do 3 nieparzyste, Drobnera od 4 do 8 parzyste.

2022-01-05

godz. 07:00-16:00

Wrocław Fabryczna: Przesiecka od 1 do 29 i od 2 do 30, Jagniątowska dz.6/4 przepompownia.

2022-01-05

godz. 08:44-11:15

Wrocław, ul. Zatorska.