Wojewoda przejął wrocławskie akademiki. Trafią tu zagrożeni koronawirusem

Kto trafi na kwarantannę do akademika? Ludzie, którzy powinni pozostać w kwarantannie, ale z różnych powodów nie mogą jej odbyć we własnym domu. To np. osoby, które wracają z zagranicy, a więc mają obowiązek kwarantanny, ale musiałby zamieszkać pod jednym dachem ze starszymi lub schorowanymi rodzicami czy dziadkami. Albo po prostu nie mają własnego mieszkania w Polsce.

Kto decyduje o skierowaniu danej osoby na kwarantannę w akademiku? Taką decyzję podejmuje w każdym przypadku wojewoda. Także wojewoda zapewni osobom przebywającym na kwarantannie wyżywienie.

W akademikach oczywiście nie ma studentów - musieli opuścić je do poniedziałku.