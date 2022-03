Wojewoda dolnośląski: Nie możemy przyjąć wszystkich chętnych uchodźców we Wrocławiu! [ROZMOWA]

Od dwóch dni na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu nocuje kilkuset ukraińskich uchodźców. Czy mamy powody do niepokoju? Tego wcześniej nie było.

Pamiętajmy, że doświadczamy fali uchodźców o nieprawdopodobnej skali. Pierwszej takiej od 80 lat. W Europie Zachodniej w 2015 roku przez dziesięć miesięcy trwał kryzys migracyjny, w którym uczestniczyło 1,5 miliona ludzi. My Polacy mierzymy się z taką skalą teraz, przez zaledwie 10 dni. To nie strumień uchodźców, ale rwąca rzeka. I panowanie nad nią jest niezmiernie złożonym procesem. Choćby z tego powodu, że na dworcu zdarza się kulminacja przyjazdu kilku pociągów – to właśnie wtedy tworzą się kolejki np. przy punkcie, w którym kierujemy uchodźców do przygotowanych miejsc w naszym wojewódzkim punkcie.

Ta fala będzie narastać. Co zrobić, żeby dworzec kolejowy nie wypełniał się coraz bardziej?

Mamy tam całodobowy punkt informacyjny zorganizowany przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Przez 24 godziny 7 dni w tygodniu czynne jest tam 6 stanowisk z komputerami, a kilkunastu naszych pracowników cały czas kieruje przybyszów na kwatery. Na dworcu nocują przede wszystkim ludzie, którzy planują dalszą podróż, np. na zachód. Odpoczywają tam także osoby, które czekają na zorganizowany przez nas transport do miejsc docelowych. Pamiętajmy, że trwa sytuacja kryzysowa! Warto też pamiętać, że przykładowo na jednym z najlepiej zorganizowanych lotnisk w Europie, znajdującym się w Monachium, świetnie funkcjonujący system zostaje nadszarpnięty, kiedy pojawiają się mgły. Wtedy kilka godzin trzeba stać w kolejce i to jest nieuniknione. Inny przykład - kiedy na stadionie piłkarskim kibicuje 40 tysięcy fanów, to po meczu siłą rzeczy robią się kolejki do wyjścia oraz do wyjazdu z obiektu. I tak jest dzisiaj we Wrocławiu na dworcu. W Polsce mamy do czynienia z milionowymi przepływami ludzi. Musimy pomagać regionom takim jak Podkarpacie i Lubelszczyzna, które się zatykają. Mamy tych ludzi tam wstrzymywać? Nie ma innego rozwiązania, niż to, które wdrażamy.