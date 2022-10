Nowy apartamentowiec we Wrocławiu Studio Plac Dominikański sprzedany! Będą mieszkania na wynajem instytucjonalny dla studentów. Wizualizacje

Nowy apartamentowiec we Wrocławiu Studio Plac Dominikański został sprzedany. Inwestycję wrocławskiego dewelopera TOSCOM kupiła Grupa Atrium, która we Wrocławiu jest właścicielem Galerii Dominikańskiej. W Apartamentowcu przy ul. Traugutta powstaną mieszkania na wynajem instytucjonalny. W pierwszej kolejności oferta jest skierowana do młodych pracowników korporacji. Zobacz w galerii wizualizacje wnętrz! --------->

fot. Gut PR / Archiwum Polska Press