WKS Śląsk Wrocław zremisował z Lechem Poznań 1:1

Po pierwszej połowie, kiedy to Trójkolorowi prowadzili po golu Mateusza Cholewiaka, zajmowali pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Jeden punkt z kolei daje Śląskowi trzecie miejsce w tabeli.

Największą niewiadomą przed meczem była obsada pozycji napastnika. Z powodu urazu stopy z gry wypadł Erik Expósito. Dwie pozostałe opcje Vitezslava Lavicki to kolejno: Mateusz Cholewiak, Piotr Samiec Talar i... Sebastian Bergier. Na boisko jednak wyszedł pierwszy z nich i jak się później okazało, była to świetna decyzja czeskiego szkoleniowca. Nominalny skrzydłowy WKS-u w 26 minucie odnalazł się w polu karnym po zagraniu z prawej strony Róberta Picha i wyprowadził WKS na prowadzenie. Śląsk do szatni zszedł prowadząc, a Lech w międzyczasie - oddał zaledwie jeden strzał.

W drugiej połowie Lech przejął już więcej inicjatywy. Bardzo blisko trafienia był Pedro Tiba, który obił słupek i Kamil Jóźwiak. Skrzydłowy Lecha padł w polu karnym i reklamował zagranie ręką Wojciecha Golli. Arbiter nie sięgnął jednak po VAR i stan 1:0 się utrzymał.