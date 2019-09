Wielki 37. PKO Wrocław Maraton w tę niedzielę. Będą spore utrudnienia. Przeczytaj szczegóły!

Poza trasą 37. Wrocław Maratonu:

1. MONIUSZKI, od al. Paderewskiego do ul. Chopina - dla obu kierunków;

2. ŚNIADECKICH, od ul. Chopina do ul. Kochanowskiego - dla obu kierunków;

Na trasie 37. Wrocław Maratonu:

3. RÓŻYCKIEGO, od al. Paderewskiego do ul. Kochanowskiego - dla obu kierunków;

4. PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY, cały parking pod Urzędem Wojewódzkim;

5. SIENKIEWICZA, od nr 38 (przed Matejki) do pl. Bema – strona prawa;

6. ŚW. MARCINA,

7. NOWY ŚWIAT, od Cieszyńskiego do św. Mikołaja – strona prawa;

8. K. WIELKIEGO, zatoka postojowa przy Heliosie – strona prawa;

9. K. WIELKIEGO, od Zamkowej do Widoku – strona prawa;

10. ŚLĘŻNA, od Promyka Słońca do Dyrekcyjnej – strona lewa

11. GRABISZYŃSKA, od Hallera do Bzowej – strona prawa;

12. GRABISZYŃSKA, od Stalowej do Pl. Legionów – strona prawa;

13. PIŁSUDSKIEGO, od Pl. Legionów do ul. Podwale – strona prawa;

14. LEGNICKA, pas do prawoskrętu przy Przedmiejskiej – strona prawa;

15. LOTNICZA, w rejonie skrzyżowania z Bajana – strona prawa (parking przy cmentarzu - obie strony parkingu);

16. PILCZYCKA, od Dworskiej do Górniczej – strona prawa;

17. PILCZYCKA, w rejonie ul. Modrej –strona lewa (parking na starym przebiegu - obie strony parkingu);

18. DŁUGA, zatoka postojowa przy wyjeździe ze sklepu Tesco – strona prawa;

19. DMOWSKIEGO, od nr 5 (za mostem Dmowskiego) do ks. Witolda – strona prawa;

20. KURKOWA, od Otwartej do Pl. Strzeleckiego – dla obu kierunków;

21. PL. STRZELECKI, od Kurkowej do Łowieckiej – dla obu kierunków;

22. ŁOWIECKA, od Pl. Strzeleckiego do bp. Tomasza Pierwszego – dla obu kierunków;

23. KASPROWICZA, od Bończyka do Boya–Żeleńskiego – dla obu kierunków;

24. BOYA –ŻELEŃSKIEGO, od Kasprowicza do wiaduktu kolejowego – dla obu kierunków;

25. BOYA –ŻELEŃSKIEGO, od Długosza do Kromera – obie strony (wraz z parkingiem po prawej stronie przy nr 69a–71c),

26. TORUŃSKA, od Kętrzyńskiej do Kochanowskiego–Brucknera – strona prawa;

27. AL. KOCHANOWSKIEGO, od Świętochowskiego do Czackiego – strona prawa;