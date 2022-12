Wypadek straży i busa przewożącego pieczywo. Wóz strażacki na boku, trzy osoby ranne [ZDJĘCIA]

Godz. 9.00

"Nie była to wina naszego kierowcy, który już był na skrzyżowaniu, kiedy wjechała na niego straż pożarna. Nie zawsze winę ponosi kierowca w zderzeniu z wozem strażackim" - mówi Natalia Jóźwiak Marketing Menedżer Grupa Familijna.

"W momencie, gdy doszło do wypadku, sygnalizacja świetlna działała. Który z pojazdów wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle? To będzie ustalać policja. Będzie odtwarzany między innymi monitoring skrzyżowania" - poinformował nas młodszy aspirant Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.