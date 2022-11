UWAGA - ślisko! Seria wypadków na drogach we Wrocławiu i autostradzie A4. Uważajcie podczas jazdy! [ZDJĘCIA] Jarosław Jakubczak Konrad Bałajewicz

Wszystkim kierowcom, nie tylko sportowych aut, radzimy dziś uważać na drogach. Po nocnych opadach deszczu, jezdnie są nadal śliskie. Taka pogoda ma się utrzymać przez kilka dni

Śliska jezdnia i brawurowa jazda nie jest dobrym połączeniem. Dzisiejszy dzień to potwierdza: od rana samochody, które nie dostosowują prędkości do panujących warunków wypadają z drogi i lądują na torowiskach tramwajowych, latarniach i grząskich poboczach. Niebezpiecznie jest we Wrocławiu i m.in. na autostradzie A4.