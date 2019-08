Wielka hejterska afera w wymiarze sprawiedliwości. A w niej sędzia z Wrocławia

Były prezes wrocławskiego Sądu Apelacyjnego Konrad Wytrykowski nawoływał do wysyłania pocztówek ze słowem „wyp...j” do Pierwszej Prezes Sądu najwyższego Małgorzaty Gersdorf - doniósł portal onet.pl. - Nigdy niczego takiego nie było, to nie są moje słowa – zapewnia Konrad Wytrykowski dziś sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zawiadomił prokuraturę o przestępstwie.

Dowodem obciążającym sędziego ma być zrzut ekranu tzw „screen”. Zdjęcie ekranu telefonu komórkowego, na którym widać rozmowę prowadzoną za pośrednictwem popularnego komunikatora Whatsup. Pod nazwiskiem SSA Konrad Wytrykowski Wrocław jest link do internetowej informacji o akcji obrony Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego przed planami polityków PiS usunięcia jej z urzędu przed końcem kadencji. To tekst o tym, że jej zwolennicy zmawiają się by wysyłać jej pocztówki z wyrazami poparcia. Pod spodem komentarz osoby, która ów link wrzuciła: „Proponuję akcję wysyłania pocztówek z hasłem „wyp..j”.