Nowy dźwig zakupiony przez wrocławskie MPK nie mieści się pod wiaduktami. Kosztował 3 mln zł

- W 2013 r. spółka MPK zakupiła za 4,5 mln zł dźwig do podnoszenia tramwajów, który okazał się zbyt długi na nasze drogi. W ub. r. równolegle spółka postanowiła kupić nowy dźwig, za który zapłaciliśmy 3 mln zł - mówi Robert Grzechnik, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miejskiej Wrocławia. - Czytając dokumentację przetargową dotyczącą tego zakupu, znalazłem niepokojącą informację mówiącą o wysokości nowego dźwigu. W Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia było napisane, że jego maksymalna wysokość wynosi 4,05 m. Natomiast jak wiadomo, spora część wiaduktów we Wrocławiu ma dopuszczoną wysokość przejazdu 3,8 lub 3,9 m. W związku z tym złożyłem w styczniu do Prezydenta zapytanie, o wysokość zakupionego przez MPK nowego pojazdu dźwigowego - dodał radny podczas spotkania z przedstawicielami mediów.

Radny Michał Kurczewski, przewodniczący klubu PiS przypomniał, że zakupiony w 2013 r. dźwig do obsługi wykolejeń, był nie tylko zbyt duży, ale też za ciężki. - Próbowano go sprzedać, ale bez powodzenia. Wiele wskazuje na to, że mamy powtórkę z rozrywki. Nowy dźwig kupiony w ubiegłym roku ma problem z wysokością. Jest wyższy od wielu przedwojennych wiaduktów we Wrocławiu. Mamy, więc dwa dźwigi za miliony złotych, z którymi jest problem – dodał.