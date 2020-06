Wielka akcja Kolei Dolnośląskich. Kup bilet na pociąg, a zyskasz dodatkowy, darmowy przejazd autobusem

- Chcemy zachęcić jego mieszkańców oraz wszystkich, którzy odwiedzają nasze województwo, do poznania każdego jego zakątka. Praktycznie każdy znajdzie tu coś, co go urzeknie lub odpowie na jego zainteresowania – mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich. - Stawiamy na mocną promocję wszystkich walorów regionu, a do niektórych miejsc - dzięki współdziałaniu samorządów - zapewnimy dojazd nawet tam, gdzie nie docierają nasze pociągi.

Efektem współpracy spółki z samorządami lokalnymi i instytucjami są autobusy, które będą dowozić pasażerów bezpośrednio z dworców kolejowych do dedykowanych atrakcji. Spółka porozumiała się już w tej sprawie z gminą Bielawa i gminą Stoszowice oraz samorządową spółką Stawy Milickie S.A. Po zakupie biletu Kolei Dolnośląskich, pasażerowie będą mogli bezpłatnie skorzystać z lokalnych, miejskich autobusów. Osoby, które wybiorą Stawy Milickie, dojadą z milickiego dworca bezpośrednio do Rudy Sułowskiej, na której terenie znajduje się kompleks Stawów Milickich. Natomiast na amatorów Parku Krajobrazowego Gór Sowich w Bielawie będzie czekał autobus, którym dotrą do Jeziora Bielawskiego, pod Leśny Dworek lub i dalej aż do Srebrnej Góry.