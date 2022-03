We Wrocławiu przebywa około 100 zwierząt z Ukrainy. Niektóre są w katastrofalnym stanie

- W tym momencie w azylu Ekostraży na Miłoszyckiej we Wrocławiu przebywa 90 zwierząt z Ukrainy. To psy, koty, ale też lisy i jeże. Przygotowujemy się w tej chwili do przyjęcia większej liczby zwierząt. Mamy przyjąć kolejne 23 psy z Ukrainy - mówi Marta Zienkiewicz z wrocławskiej Ekostraży.