We Wrocławiu powstanie nowy komisariat policji. Ma zastąpić ten na Trzemeskiej

Jakie są główne powody decyzji o budowie nowego komisariatu na Starym Mieście? Wrocławska policja potrzebuje rozwoju?

- Muszę przede wszystkim zwrócić uwagę na znaczący rozwój wrocławskiej aglomeracji miejskiej i fakt, że w ostatnich latach właśnie w tym obszarze, zwiększyła się liczba zarówno zabudowy mieszkaniowej, jak i usługowej. Sytuacja ta powoduje także konieczność intensyfikacji działań prowadzonych przez policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenia dostępności do różnego rodzaju usług świadczonych na co dzień przez policjantów. Dostępność to nie tylko kwestie kontaktu z funkcjonariuszami z różnych pionów bez barier architektonicznych, co jest oczywiście niezmiernie ważne, ale także szereg informacji, które można uzyskać korzystając z rozwiązań online.