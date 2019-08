We Wrocławiu brakuje krwi. Przyjdź na ostatnią wakacyjną zbiórkę (SZCZEGÓŁY)

– O stabilnych stanach krwi możemy mówić w chwili, gdy codziennie ok. 300 osób oddaje krew. Podczas wakacji ta liczba spada niestety o połowę. My zaś musimy każdego dnia wydać średnio 250 jednostek krwi – mówi Adrianna Franc, zastępca kierownika działu metodyczno-organizacyjnego i promocji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Dodaje również, że obecnie najbardziej odczuwalne są niedobory wszystkich minusowych grup krwi.

– Krwiobus już po raz kolejny zaparkuje przed Magnolia Park podczas tegorocznych wakacji. Nasze centrum handlowe zawsze chętnie włącza się w pomoc Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zwłaszcza w miesiącach letnich, które są szczególnie trudne dla banków krwi – mówi Marta Kocik, manager ds. marketingu i PR Magnolia Park.

Ostatnia wyjazdowa zbiórka krwi ruszy już w sobotę o godzinie 12.00 i potrwa 4 godziny. Przed pobraniem krwi trzeba się zarejestrować oraz oddać wstępną próbkę do badania poziomu hemoglobiny. Samo pobranie krwi to zaledwie 8 minut, a cała procedura zajmuje około 40 minut. - W tej chwili najbardziej potrzebna jest krew grup Rh ujemnych, czyli 0 Rh-, B Rh-, AB Rh-. Istotna dla nas jest przede wszystkim grupa 0 Rh-, która jest uniwersalna i można ją przetoczyć każdemu. Oczywiście z racji tego, że ponad 32% Polaków ma grupę A Rh+, a 31% grupę 0 Rh+, najwięcej dawców oddaje krew właśnie z tymi grupami – wyjaśnia Adrianna Franc z wrocławskiego RCKiK.

Aby oddać krew, wystarczy mieć od 18 do 65 lat, ważyć więcej niż 50 kilogramów, przed oddaniem krwi należy zjeść lekki posiłek, a w dniu poprzedzającym oddanie krwi spożyć co najmniej 2 litry płynów. Każda osoba chcąca oddać krew musi mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zapewnia każdemu krwiodawcy ekwiwalent kaloryczny po oddanej krwi, czyli osiem tabliczek czekolady.