Krwiobus będzie jeździł po Wrocławiu i powiecie wrocławskim. Tu pojawi się w październiku

"Najnowocześniejsze i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do wykonania, gdyby nie było krwi. Jedynym jej źródłem są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa – ludzie tacy jak Ty! Dzięki Twojemu darowi krwi czyjeś życie zostanie uratowane" – apeluje do krwiodawców Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.