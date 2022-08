Nowy pawilon we wrocławskim zoo? Projekt stworzyli studenci [ZDJĘCIA, FILM]

Pawilon edukacyjny mógłby w przyszłości stanąć na pustej działce obok zabytkowych budynków restauracji „Przystanek ZOO” i pawilonu zwierząt mięsożernych. Czy tak się stanie? Na pewno nie w najbliższej przyszłości. Na razie projekty studentów są tylko ćwiczeniem warsztatowym. Mimo to, zyskały uznanie pracowników ogrodu.

– Bardzo podoba nam się to, co zaproponowali ci młodzi ludzie, bo widać, że z uwagą podeszli do tego, z czym wiąże się specyfika projektowania dla ogrodów zoologicznych – mówi Marta Zając-Ossowska, dyrektor Wydziału Edukacji w ZOO Wrocław.