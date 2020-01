W poniedziałek i wtorek 20-21.01.2020 r. filmowcy zajmą centrum Wrocławia [UTRUDNIENIA]

Autobus, bus i dwa samochody osobowe zderzyły się koło Kobierzyc. 4 osoby ranne, w tym dziecko!

W sobotę (18 stycznia) około godz. 15 doszło do karambolu na drodze krajowej nr 8. Na wysokości Kobierzyc zderzyły się tam: autobus, bus i dwa samochody osobowe. Rannych zabrano śmigłowcem do szpitala. We wszystkich pojazdach podróżowało łącznie blisko 50 osób! Do wypadku dos...