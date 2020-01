Wykoleił się tramwaj na pętli na Oporowie [UTRUDNIENIA]

Awaria pociągu Kolei Dolnośląskich z Jeleniej Góry do Wrocławia

Pociąg Kolei Dolnośląskich z Jeleniej Góry do Wrocławia (odjazd o godz. 5:21, planowy przyjazd do Wrocławia o godz. 7:41) utknął w piątek (17 stycznia) na odcinku pomiędzy stacjami Smolec i Mokronos Górny. Do Wrocławia dotarł około godz. 9.30 z ponad 100-minutowym opóźnieniem! Co...