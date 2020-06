Uwaga, zmiany w parkowaniu przy Rynku we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Ile czasu spędzamy, stojąc w korkach we Wrocławiu? I czy gdzieś na świecie jest jeszcze gorzej? [NAJNOWSZY RAPORT]

Ile swetrów i wełnianych czapek można by zrobić na drutach przez rok stojąc w korkach we Wrocławiu? Ile stron siedmiotomowej powieści „W poszukiwaniu straconego czasu” Marcela Prousta można by w tym czasie przeczytać? Co zrobić, żeby zaoszczędzić na staniu w korkach aż sześć god...