Uwaga! Jest tragicznie! Został ogłoszony alarm smogowy drugiego stopnia dla Dolnego Śląska!

Od 15 listopada od godz. 9 obowiązuje alarm smogowy drugiego stopnia. Dotyczy on kilku powiatów, w tym Wrocławia. Jest źle, a to wiąże się z określonymi zakazami.

Alarm smogowy drugiego stopnia obowiązuje w powiatach: dzierżoniowskim, jaworskim, karkonoskim, kamiennogórskim, kłodzkim, lubańskim, średzkim, świdnickim, wałbrzyskim, wrocławskim, ząbkowickim, zgorzeleckim, oraz w miastach: Wrocław, Jelenia Góra i Wałbrzych.

Sytuacja jest na tyle poważna, że wiąże się to z określonymi zakazami. Chodzi o bezwzględny zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych oraz zakaz aktywności dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na zewnątrz. Oznacza to, że wszystkie lekcje WF-u oraz zabawy przedszkolne pod żadnym pozorem nie mogą odbywać się na dworze. Wprowadzono też zakaz sprzątania ulic na sucho, by nie zwiększać niepotrzebnie ilości pyłów w powietrzu.