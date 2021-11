Prokuratura wszczyna postępowanie w sprawie listu chirurgów ze szpitala w Wałbrzychu. Szpital twierdzi, że to oszczerstwa

O poruszającej sprawie pisaliśmy wczoraj. Dzisiaj Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu z urzędu zajęła się jej wyjaśnieniem.

- Podjęliśmy taką decyzję z urzędu, po doniesieniach medialnych w tej sprawie. Nie jest to na razie śledztwo ani dochodzenie, tylko czynności wyjaśniające, czy w ogóle wszczęcie takiego postępowania jest zasadne - mówi nam Marcin Witkowski z Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu.

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy listu wysłanego przez w większości byłych już lekarzy wałbrzyskiego szpitala (z naszych informacji wynika, że z osób, które podpisały się pod listem, w placówce pracują nadal dwie, obecnie na zwolnieniu chorobowym). Napisali do wojewody i ministra zdrowia o fatalnej sytuacji kadrowej w lecznicy. Donieśli również, że jeden z kolegów chirurgów miał nie dokończyć zabiegu wysokiego ryzyka i odejść od stołu. A zabieg miała kończyć instrumentariuszka! Szpital ostro zareagował na te doniesienia twierdząc, że są to oszczerstwa i próba doprowadzenia do zamknięcia chirurgii i sparaliżowania pracy szpitala.