Upadło najstarsze biuro podróży, Neckermann Polska uspokaja. Zobacz szczegóły

Ściągnięcie wszystkich do domów zajmie co najmniej dwa tygodnie. Zawiodły prowadzone do ostatniej chwili negocjacje, które miały uratować 178-letnią firmę turystyczną. Brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego (CAA) oznajmił, że organizator podróży „zaprzestał działalności ze skutkiem natychmiastowym”.

Spowodowało to również największą w historii konieczność ściągnięcia Brytyjczyków do domów. Takiej operacji logistycznej nie było nawet podczas II wojny światowej.

Premier Boris Johnson zapowiedział udzielenie pomocy poszkodowanym turystom, ale pytał też, czy szefowie firmy robili wszystko, by zapobiec takiej sytuacji. Tym ostatnim problemem zajmą się odpowiednie służby państwowe.

Sekretarz transport Grant Shapps dodał, że upadek firmy był „bardzo smutną wiadomością dla personelu i turystów” i zapowiedział też, że rząd i CAA wynajęły dziesiątki samolotów czarterowych, aby bezpłatnie przewieźć klientów do domu. Akcja ratunkowa o kryptonimie „Operacja Matterhorn” ma sprowadzić Brytyjczyków do domu. W niedzielę puste samoloty zaczęły już latać za ocean, by od razu gotowe zabierać brytyjskich turystów do domu.

Tim Johnson, jeden z szefów dyrektor CAA, powiedział, że wyczarterował „ponad 40” samolotów, które już są w stanie zabrać pasażerów do domu.