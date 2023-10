Możecie zobaczyć wyjątkowe mauzoleum w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Potomek właścicieli, wielkiego rodu Magnisów żyje, jest misjonarzem!

Mauzoleum Magnisów w Ołdrzychowicach Kłodzkich to miejsce wyjątkowe

Ołdrzychowickie mauzoleum od 1889 roku przetrwało do naszych czasów właściwie w nienaruszonym stanie. Choć niemal każdy zakątek woła o renowację i odrestaurowanie, to jednak widać tu wielkość i bogactwo rodu, który ufundowali to miejsce.

Magnisowie pochodzili z Włoch nad jeziorem Como, gdzie żyli z kupiectwa. W XVI wieku przeprowadzili się do Rzeszy Niemieckiej za sprawą nadwornego lekarza cesarskiego i od tego momentu pomnażali majątek. Otrzymali tytuły szlacheckie i posiadłości na Morawach, które poszerzyli także o hrabstwo kłodzkie. Władali tutaj dobrami w:

Wambierzycach

Bożkowie

Ołdrzychowicach Kłodzkich

Nowej Rudzie

Wojborzu

Ścinawce Średniej

Gorzuchowie)

Młynowie

Ścinawce Dolnej

Czerwieńczycach

Raszkowie

Woliborzu

Łącznej