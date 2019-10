Tramwaj wykoleił się na placu Grunwaldzkim [UTRUDNIENIA, OBJAZDY]

Tramwaj jadący w kierunku Sępolna wykoleił się przy peronie numer 2. Torowisko jest zablokowane. MPK wyznaczyło objazdy.

Tramwaje linii 0L skierowano objazdem do pętli ZOO przez pl. Grunwaldzki (peron 4), ul. Curie-Skłodowskiej, most Zwierzyniecki.

Tramwaje linii 33 w stronę Sępolna skierowano objazdem przez most Pokoju, ul. Wyszyńskiego, Sienkiewicza, most Szczytnicki.