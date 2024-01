Ruszył nabór wniosków do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. To 12. edycja tego projektu Remigiusz Biały Jakub Mielcarz

WBO

W poniedziałek, 15 stycznia, można składać wnioski do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. To już 12. raz, kiedy miasto organizuje ten projekt. Ponadto, w tym roku zorganizowane zostanie szkolenie dla wszystkich osób, które chcą złożyć wniosek, ale nie wiedzą, jak to zrobić.