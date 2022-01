To nas czeka w 2022 r. Zobaczcie, co z kart wyczytała wróżka Vanessa Nadia Szagdaj

Sylwestrowy wieczór to czas rozliczeń i podsumowań, ale także dobry moment na spojrzenie w przyszłość. Co nas czeka w 2022 roku? Czy będzie lepszy niż mijający? Postanowiliśmy to sprawdzić z pomocą wrocławskiej wróżki Vanessy. Przeczytajcie poniżej.