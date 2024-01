Sokołowsko znowu pod śniegiem. Najpiękniejsza dolnośląska wieś to klejnot w koronie polskich wsi, zimą jest tu jak w bajkach Disneya ZDJĘCIA

Międzygórze zimą ładniejsze niż Zakopane? Spacer tu to bajka! Polecamy na ferie 2024

Nie trzeba jechać do Zakopanego, by poczuć prawdziwy smak zimy i zobaczyć zapierające dech w piersi widoki. Bliżej Dolnoślązakom do Międzygórza, które uznano...