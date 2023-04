Przedłużą zamknięcie starego tunelu kolejowego na trasie Wrocław - Wałbrzych - Jelenia Góra. Trwa remont

Tunel w Trzcińsku na trasie Wrocław - Jelenia Góra to obiekt z XIX wieku

Na trasie kolejowej z Wrocławia przez Wałbrzych do Jeleniej Góry trwa remont XIX wiecznego tunelu w Trzcińsku

Remont starego tunelu ruszył w marcu tego roku i potrwa do 2024 roku. Obiekt ma być poszerzony, tak aby zmieściły się tu dwa pociągi, które będą się ze sobą mijać w tunelu. Dziś jest to niemożliwe. Co ciekawe, ruch pociągów na tej trasie został wstrzymany tylko chwilowo.

- Jedynie na wstępie prac oraz w ich końcowej fazie - zaznacza Radosław Śledziński z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych S.A.

Jak dodaje biuro prasowe, by pociągi mogły tu normalnie jeździć, by nie zniechęcić pasażerów i jednocześnie turystów zmierzających w Karkonosze, sprowadzono z Niemiec super maszynę maszyny typu TEM. Pozwoli ona na drążenie "tunelu w tunelu" przy zachowaniu ciągłości kursów.