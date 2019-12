Tenisowa Aleja Gwiazd, czyli charytatywny mecz tenisa z udziałem gwiazd

– Artyści umówili się, że aby wyjść na kort każdy z nich wrzuci pieniądze do puszki naszych wolontariuszy, których będzie można spotkać podczas Tenisowej Alei Gwiazd – mówi Beata Hernik z Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci . Swoją cegiełkę będą mogli dołożyć również kibice i goście Alei Bielany. Wszystkie zebrane środki przeznaczone będą na budowę Domu Opieki Wyręczającej – dodaje .

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11.00 od prezentacji wszystkich artystów. Na scenie pojawią się m.in. Robert Janowski, Tomasz Sętowski znany i ceniony malarz czy równie rozpoznawalny rysownik Henryk Sawka. Na miejscu spotkać będzie można również panie: Małgorzatę Pieńkowską, aktorki Małgorzatę Czyżycką z Kabaretu Ciach czy Izę Kałę. O godzinie 12.00 po obu stronach kortu staną: Mariusz Kałamaga i Radosław Bielecki. Po meczu będzie czas na rozmowę i zdjęcia z gwiazdami. Goście Alei Bielany będą mogli również obejrzeć pokaz żonglerki piłkarskiej w wykonaniu Pawła Skóry – mistrza świata we freestyle football, a także wziąć udział w warsztatach stepowania czy skonsultować się z trenerami tenisa ziemnego.

Tenisowa Aleja Gwiazd to jedno z wydarzeń towarzyszących 4. Halowym Mistrzostwom Artystów w Tenisie Ziemnym 2020.

Na godzinę 14.00 zaplanowano drugi mecz. Tym razem rywalizować będą: Marek Kościkiewicz i Przemysław Sadowski, a najmłodsi będą mogli wziąć udział w sportowych konkursach i wygrać wspaniałe nagrody. Animatorki zadbają, aby na twarzach maluchów pojawiły się również bajkowe makijaże. Zwieńczeniem Tenisowej Alei Gwiazd będzie mecz Karola Strasburgera z Krzysztofem Hanke oraz spotkanie z Radkiem Bieleckim – gwiazdą kabaretu Neo Nówka. Podczas rozgrywek będzie można spróbować swoich sił w pojedynku w tenisa ze swoim idolem.

– Poprzez różnorodne wydarzenia sportowe, które regularnie odbywają się w naszym centrum, chcemy zachęcić naszych odwiedzających do aktywności ruchowej i promować zdrowy styl życia – mówi Krzysztofa Gromada, Koordynator Marketingu Alei Bielany. Wspólnie z Kobierzyckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji udało nam się zorganizować już rozgrywki piłkarskie Aleja Bielany Cup i wyścig rowerowy Grand Prix Junior. Nasze centrum było również startem i jednocześnie metą 6. Biegu Bielańskiego. Mecz tenisowy to dla nas nowość, ale jestem przekonana, że odwiedzający jak zwykle przybędą do nas tłumnie, aby wziąć udział w aktywnościach, które dla nich przygotowaliśmy. Szczególnie, że cel naszego spotkania jest szczytny. Jestem pewna, że wspólnie uda nam się wesprzeć Fundację Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci – dodaje.