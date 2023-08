Strażaccy nurkowie przeszukują staw Warszawianka w Świebodzicach pod Wałbrzychem. Utonięcie?

Nocne poszukiwania w centrum Świebodzic

Od 8 sierpnia trwają poszukiwania na terenie Świebodzic, gdzie do stawu między obecnymi ulicami Świdnicką, Wolności i Kolejową w Świebodzicach miał wpaść mężczyzna.

- Wczoraj o godz. 22.03 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w stawie Warszawianka może topić się mężczyzna. Jego znajomy, którego zastaliśmy nad stawem był przemoczony i zziębnięty. Udzieliliśmy mu kwalifikowanej pierwszej pomocy - informuje Łukasz Grzelak, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

Strażacy zastali nad stawem znajomego zaginionego, który relacjonował wieczorne zdarzenie. Zaginiony miał wpaść do wody, a jego kolega skoczył za nim, nie wyciągnął go i nie potrafił mu pomóc. Nie znalazł go i ani nie widział go później od chwili upadku do wody.

Strażacy ze Świdnicy poprosili o wsparcie Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno - Nurkowego z Legnicy.