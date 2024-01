Zamek Książ w Wałbrzychu jest scenerią w filmie nominowanym do Oscarów! Obraz realizowano tu w tajemnicy!

Niewiele osób wiedziało, że w Książu kręcą film

Wiele osób taka informacja może zaskakiwać. Zdjęcia do brytyjsko-polsko-amerykańskiej produkcji wojennej pt. „Strefa Interesów” (The Zone of interests) powstawały bowiem w Książu w ścisłej tajemnicy. Było to w styczniu 2022 roku.

Wspomniany film jest opowieścią o komendancie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Rudolfie Hössie i jego żonie Hedwig, próbujących ułożyć sobie rodzinne życie w domu z ogrodem, który znajduje się tuż obok obozu.

Zdjęcia do produkcji powstawały od lata 2021 roku. Jako ostatnie realizowano sceny eleganckiego balu, które nakręcono w styczniu 2022 roku w Sali Maksymiliana i w sąsiednich salonach w Zamku Książ.