Te obrazy zaginęły we Wrocławiu. Są poszukiwane na całym świecie [ZDJĘCIA]

Wrocław po II wojnie światowej stał się największą cegielnią w Polsce. Wiele budynków zostało zburzonych i rozebranych. Materiał nadający się do użytku wywieziono do Warszawy, aby odbudować zniszczoną…

Ostatnio było głośno o wielkim powrocie do Wrocławia obrazu "Opłakiwanie Chrystusa" Cranacha. Dzieło zostało najprawdopodobniej zabrane z kościoła Najświętszej Marii Panny w Lubiążu w roku 1880. Stamtąd obraz trafił do Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Przetrwał wojnę w magazynie w Ząbkowicach Śląskich, skąd później znikł. Do Wrocławia powrócił 31 stycznia 2022 r. Już można go zobaczyć we wrocławskim Muzeum Narodowym.

