We Wrocławiu komunikacja miejska działa od 1840 roku. Uruchomiono wówczas pierwsze połączenia omnibusowe z Rynku do podwrocławskich Popowic. Na ulicach mogliśmy spotkać wówczas między innymi: tramwaje konne, jeden trolejbus, autobusy i tramwaje. Jak zmieniała się komunikacja miejska we Wrocławia przez kolejne lata? Zobaczcie archiwalne zdjęcia - na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

fotopolska.eu, archiwum Gazety Wrocławskiej