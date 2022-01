Tak wygląda teraz Centrum Południe we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia

Centrum Południe szybko się rozrasta

Skanska pół roku temu ruszyła z realizacją II fazy swojej największej inwestycji we Wrocławiu. Zespól biurowy Centrum Południe z miesiąca na miesiąc pnie się do góry. Ma być gotowy pod koniec tego roku i zapewnić 21,5 tys. mkw. powierzchni biurowo-usługowych. Biurowiec będzie miał 15 kondygnacji nadziemnych ( w tym dwie techniczne) oraz dwie kondygnacje podziemne, na których znajdzie się 200 miejsc parkingowych. Prace podziemne rozpoczęły się przed rokiem.

Budynek będzie ubiegać się o najwyższe certyfikaty bezpieczeństwa, w tym najnowszy Well Health-Safety Rating. Jest on przyznawany powierzchniom biurowym o najwyższych parametrach bezpieczeństwa zmniejszających ryzyko przenoszenia chorób. To - jak podkreślają przedstawiciele dewelopera - szczególnie ważne w kontekście ciągle trwającej pandemii i powrotu pracowników do biur.

Drugi etap kompleksu to nie tylko nowoczesna biura, ale też przygotowane z myślą o najemcach tarasy o powierzchni około 40 mkw, zlokalizowane na każdym piętrze. Atutem Centrum Południe ma być również zagospodarowanie terenu, otwierające inwestycję na najbliższą okolicę.