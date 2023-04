Tak były burmistrz Boguszowa - Gorc Jacek C. brał łapówkę! Schował do kieszeni 50 000 zł. Policja publikuje film z prowokacji

Policjanci z Wrocławia publikują film, jak burmistrz Boguszowa - Gorc bierze łapówkę. To był dowód w procesie

Wyrok prawomocnie skazujący Jacka C., byłego burmistrza Boguszowa - Gorc zapadł w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu w ub. piątek. Sąd skazał byłego włodarza na karę 5 lat i 3 miesięcy bezwzględnego więzienia, co oznacza że Jacek C. idzie za kraty.

Dzisiaj, policjanci Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu publikują film z prowokacji, podczas której Jacek C. wziął łapówkę. Pieniądze schował do kieszeni.