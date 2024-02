Poważny wypadek w zakładzie produkcyjnym na Dolnym Śląsku. 40-latek przygnieciony paletą wypełnioną towarem. Lądował LPR

Mężczyzna przygnieciony przez paletę z workami z towarem. Alarm w Kamieńcu Ząbkowickim

Stan poszkodowanego okazał się poważny, wezwano LPR

Strażacy wydobyli przysypanego mężczyznę i przekazali pracownikom pogotowia. Stan 40-letniego poszkodowanego oceniano jako poważny. Mieszkaniec powiatu ząbkowickiego został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej, przez to iż odniósł rozległe obrażenia zdecydowano się na transport przy użyciu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, by poszkodowany szybciej trafił do szpitala.