Ta ekipa nie boi się opuszczonych miejsc Dolnego Śląska. Poznajcie... Urbexy Wieśniackie [ZDJĘCIA]

Na razie przemierzają wzdłuż i wszerz pobliskie regiony, później chcą zająć się odleglejszymi terenami. Do tej pory odwiedziły około dwudziestu miejsc.

- Urban exploration, czyli urbex, to nic innego jak eksploracja opuszczonych miejsc - wyjaśnia Monika. - Eksploratorzy kierują się zasadą „zabierz tylko zdjęcia, zostaw tylko odciski stóp”. Pod żadnym względem nie dewastujemy zwiedzanych budynków czy terenów.

Urbexy Wieśniackie to grupa składająca się z trzech dziewczyn, które poznały się w szkole. Żaneta Ciosek z Ogorzelca, Monika Kowalska z Głogowa i Julita Radło ze Strogoborzyc są młodziutkim urbexowym teamem - działają raptem kilka miesięcy, bo od maja tego roku.

W Internecie często można znaleźć zdjęcia lub filmy ukazujące opuszczone budynki, tereny. Ich autorzy przedstawiają zwykle historie przedstawionych obiektów - krótkie i zwięzłe lub długie i wielowątkowe. Nie wszyscy mają świadomość, że jest to urban exploration, którym zajmuje się pewne damskie trio.

- To między innymi szpitale, pałace, cmentarze, kościoły, domy - mówi Monika. - Nie chcemy jednak podawać lokalizacji. Wiąże się to z chuligaństwem, którego jesteśmy przeciwniczkami.

Jedna z wycieczek stała się ognikiem zapalnym do rozpoczęcia internetowej aktywności. Choć nie była to ich pierwsza eksploracja, zwiedzenie opuszczonego szpitala poradzieckiego, znajdującego się w mieście oddalonego o około 60 kilometrów od Głogowa, zainspirowało je do założenia konta na Instagramie oraz facebookowej strony. W przyszłości planują rozpocząć działalność na platformie YouTube.

Skąd nazwa?

Nazwa trio jest dosyć nietypowa. Jak to się stało, że dziewczęta postanowiły nazwać swoją grupę Urbexy Wieśniackie?

- Byłyśmy w opuszczonym pałacu niedaleko Głogowa - opowiada Żaneta. - Pałac ten miał spalony dach, a drzwi nie domykały się. W jednym z pomieszczeń panował przeciąg. W pewnym momencie z góry usłyszałyśmy straszny trzask. Myślałyśmy, że ktoś tam jest. Wybiegłyśmy z budynku jak nawiedzone. Ponownie weszłyśmy do środka, jednak za każdym razem słyszałyśmy te trzaski. Podczas ucieczki Julita żartobliwie stwierdziła, że jesteśmy urbexami wieśniackimi. I tak już zostało. Ostatecznie eksploracja pałacu zakończyła się pomyślnie.