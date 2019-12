(© Janusz Wójtowicz)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej. Kandydaci będą mogli składać oferty do 17 stycznia 2020 r. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca marca 2020 roku.

Postępowanie konkursowe prowadzić będzie Komisja Konkursowa, którą powoła Zarząd Województwa. Konkurs będzie przebiegał dwueatpowo. W I etapie oferty kandydatów zostaną sprawdzone pod względem formalnym, natomiast w II etapie odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.



Wśród niezbędnych wymagań kwalifikacyjnych od kandydatów oczekiwane będzie m.in.: wykształcenie wyższe magisterskie, minimum 10-letni staż pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury. Ponadto, od kandydatów oczekuje się wysokich kompetencji menadżersko-organizatorskich.



Kandydaci muszą przedstawić koncepcję zarządzania Operą Wrocławską na okres 5 sezonów artystycznych, uwzględniającą:

- aktualne warunki finansowe instytucji,

- plan programowo-artystyczny, w tym zarys repertuaru na dwa kolejne sezony,

- strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych dla Opery,

- wizję rozwoju Opery, zawierającą misję i cele Instytucji, wraz ze sposobami ich realizacji oraz finansowania

- plan działań promocyjnych i wizerunkowych na rzecz Opery Wrocławskiej.



Kandydaci muszą również przedstawić informację, czy w przypadku powołania ich na stanowisko dyrektora powołają zastępcę dyrektora ds. artystycznych.



Urząd marszałkowski poinformował dzis, że pełniąca obowiązki dyrektora Opery Wrocławskiej Ewa Koleszko powołała Pełnomocnika ds. artystycznych. Stanowisko objęła sopranistka, Aleksandra Kubas-Kruk.



Aleksandra Kubas-Kruk wykształcenie zdobywała na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu. Jej profesjonalny debiut operowy miał miejsce w 2007 roku Operze Wrocławskiej w roli Gildy w Rigoletto Verdiego. Jako śpiewaczka była wielokrotnie laureatką konkursów w Polsce i zagranicą, m.in. w Tuluzie, Treviso, we Lwowie czy w Malmӧ. Wyróżniona została również Wrocławską Nagrodą Muzyczną, Nagrodą Prezydenta Wrocławia za „Promowanie Wrocławia na polskich i międzynarodowych scenach operowych” oraz odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako solistka Opery Wrocławskiej (2008-2017) wystąpiła w wielu pierwszoplanowych rolach. Występuje w ważnych salach koncertowych zarówno w Polsce jak i za granicą, m.in: Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Poznańskiej, Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Filharmonii Łódzkiej, Concertgebouw w Amsterdamie, Tonhalle w Zurychu czy Tschaikovsky Hall w Moskwie. Od 2012 roku pracuje jako pedagog śpiewu solowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. We wrześniu 2019 otrzymała stopień doktora habilitowanego.



