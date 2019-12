Swoim porsche próbował przejechać kobietę. Właśnie usłyszał wyrok

35-letni Michał N., mieszkaniec powiatu oławskiego, w lipcu w Lesznie na przejściu dla pieszych uderzył w twarz przechodzącą przez przejście kobietę, a potem próbował ją przejechać. Zapadł wyrok w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło pod koniec lipca br. w Lesznie. Na przejściu dla pieszych w centrum miasta kierowca porsche uderzył w twarz kobietę, a potem próbował ją przejechać. Świadkowie zapamiętali numery rejestracyjne samochodu - zaczynały się od liter DWR. Błyskawicznie zatrzymano właściciela auta. Okazało się jednak, że to nie on był kierowcą. Samochód miał prowadzić Michał N. - mieszkaniec powiatu oławskiego.

Tak wyglądało zajście: