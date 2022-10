Rusza rok akademicki. We Wrocławiu pojawi się ponad 100 tys. studentów Monika Fajge

Wrocław to jeden z największych ośrodków akademickich w kraju. Na uczelniach w stolicy Dolnego Śląska uczy się 75 tysięcy studentów. Jeśli dodamy do tego osoby ze studiów podyplomowych i zaocznych, to mamy w mieście 106 tys. 555 żaków.