Sprawdź, czy masz trzynastkę na koncie. Ostatnie wypłaty w piątek (24.04.2020)

Dolnośląskie oddziały ZUS wypłaciły już 662 706 dodatkowych emerytur (tzw. trzynastek) na łączną kwotę ponad 795 170 000 zł.

Z regionu wrocławskiego pieniądze otrzymało dotąd 260 462 seniorów.

Z regionu legnickiego trzynastki wpłynęły na konta 158 172 osób.

Z terenu wałbrzyskiego dodatkową emeryturę dostało już 244 072 uprawnionych.

Komu przysługuje trzynasta emerytura?

Żeby dostać „trzynastkę” należy mieć ustalone prawo do emerytury bądź renty na dzień 31 marca 2020 r. i pobierać to świadczenie. Jeśli na ten dzień wypłata będzie zawieszona (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków), to trzynastka nie będzie wypłacona. Dotyczy to także emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent inwalidów wojennych i wojskowych, a także rodzicielskich świadczeń uzupełniających z programu „Mama 4 plus”.

Co trzeba zrobić, żeby dostać trzynastkę?