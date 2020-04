Urząd pracy we Wrocławiu zasypany wnioskami o pożyczki z tarczy

Z prawie 20 tys. wniosków o pożyczkę do tej pory urząd pracy podpisał 552 umowy na łącznie 2 759 000 zł. Urząd pracy zapewnia, że pieniądze wypłacane są zaraz po podpisaniu umowy. Zgodnie z ustawą pieniądze, muszą być przelane na konta przedsiębiorców do 7 dni od podpisania umowy. W poniedziałek wrocławski urząd pracy poinformował, że żaden wniosek złożony w terminie i przez uprawnione osoby nie został odrzucony.

Do poniedziałku 28 kwietnia po pożyczkę zgłosiło się 19791 firm zatrudniających mniej niż 10 osób z Wrocławia i powiatu wrocławskiego. Przedsiębiorcy liczą też na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w związku z poniesionymi stratami - stara się o nie 517, a o dofinansowanie pensji pracowników - 592 mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Zupełnie inaczej jest z wnioskami o dofinansowanie wypłat dla pracowników.

Tu wszystkie z blisko 500 wniosków złożonych we Wrocławiu zostały odrzucone. Przedsiębiorcy muszą je poprawić, bo zawierają błędy. Urząd uprzedził, że spowoduje to spore opóźnienie w wypłatach. Na dodatek na swojej stronie urząd pracy uprzedza, że nie udziela w tej sprawie przedsiębiorcom informacji ani nie prowadzi indywidualnych konsultacji dotyczących wniosków.

W tej sprawie interweniował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. W piśmie wysłanym do wrocławskiego urzędu prosi o informacje na temat powodów odesłania wszystkich wniosków do poprawki oraz pyta o działania jakie podejmuje urząd by przyspieszyć rozpatrywanie wniosków. Chce też niezwłocznej informacji o tym, jakimi sposobami urząd informuje przedsiębiorców o sposobie wypełniania wniosków.