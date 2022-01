Prawie dwustu stulatków na Dolnym Śląsku. Najstarsza mieszkanka ma 108 lat

Na terenie należącym do legnickiego oddziału ZUS mieszka 30 wiekowych seniorów, na terenie wałbrzyskiego 50 oraz wrocławskiego 111. Najstarszą mieszkanką naszego regionu jest pani Stanisława, która skończyła już 108 lat.

Odwiedziliśmy z aparatem dostojną jubilatkę - Melanię Myśliwiec, która w grudniu minionego roku skończyła 100 lat. Jaką ma receptę na długie życie? Co robi na co dzień? Przeczytajcie piękną historię…

Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Wysokość tej „dodatkowej emerytury” jest różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ich setnych urodzin. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Jeszcze do końca lutego tego roku ta specjalna emerytura dodatkowo wynosi: 4512,41 zł brutto (3732,29 zł netto). Wysokość kwoty dla 100 latków jest ustalana każdego roku od marca do lutego, dlatego nie ma jeszcze informacji, jaka będzie nowa kwota od 1 marca tego roku. Rok wcześniej (2020) było to 4294,67 zł brutto a dwa lata temu 3 731,13 zł. brutto.